Vissel Kobe-Barcellona tra campo e mercato. Dopo aver chiuso gli affari Iniesta, Villa e Samper, oggi il club giapponese ha annunciato l'arrivo dell'ex difensore della Roma Thomas Vermaelen. Qualche minuto dopo le due squadre erano in campo per affrontarsi in amichevole: 2-0 per il Barça, doppietta del prodotto della cantera Carles Perez, esterno d'attacco classe '98 che l'anno scorso ha debuttato in Liga.