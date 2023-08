È stato nei primi 45 minuti della prima di Serie A, che lo hanno visto disimpegnare da esterno sinistro del centrocampo a 5 dell'Udinese contro la Juventus. E certo si tratta soltanto di un primo saggio delle sue doti, per di più limitato a un tempo di partita. Ma tenuto conto di tutti i “se”, i “ma” e le attenuanti possibili, rimane l'interrogativo che da un anno accompagna l'acquisizione del centrocampista da parte della società friulana:I lettori di Calciomercato.com ricorderanno bene che dell'acquisizione di Kamara ci siamo occupati negli scorsi mesi. Una transazione originale, perché si è trattato di un passaggio di denaro da Udinese a Watford, cioè da una società all'altra della famiglia Pozzo. Praticamente una trasfusione di sangue. Per di più, si è trattato di una transazione condotta su cifre abnormi rispetto al valore del calciatore, che dal Watford era stato acquisito durante il mercato invernale 2022 (proveniente dal Nizza) per 6 milioni.nonostante il calciatore non si fosse particolarmente messo in evidenza e fosse stato protagonista assieme agli Hornets della retrocessione in Premiership. Va aggiunto che, dopo averlo acquisito per una cifra che è il secondo esborso più alto nella storia del club friulano, l'Udinese lo ha lasciato per una stagione intera al Watford, dove il giocatore ha continuato di essere un onesto faticatore e nulla più. L'affare ha richiamato le attenzioni anche da parte della English Football League, che lo scorso marzo ha aperto un'investigazione sul caso . Nel frattempo Kamara si è messo alle spalle una stagione in seconda divisione inglese, conclusa con una mancata promozione.E con l'arrivo dell'annata 2023-24 è stato messo a disposizione di Andrea Sottil, che magari stava scalpitando per potere utilizzare Mister 19 Milioni di Euro.Decisione presa nell'intervallo. Il ragazzo merita la prova d'appello, anche più di una. Per quanto riguarda invece il verdetto sulla sulla cifra pagata dall'Udinese al Watford, non serviva la partita di ieri sera perché venisse pronunciato.@pippoevai