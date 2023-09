L'ex attaccante svedese Zlatan Ibrahimovic figura come attore nel cast di 'Vita da Carlo', la serie tv giunta alla seconda stagione e disponibile dal 15 settembre su Paramount+, lo sponsor di maglia dell'Inter.







Un calciatore romano in forza ai nerazzurri, Davide Frattesi si presta per lo spot insieme al protagonista Carlo Verdone, al telefono con il nazionale italiano atteso dal derby di sabato a San Siro contro il Milan.