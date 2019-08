Si chiama Mateus Vital ha 21 anni ed l'attaccante del Corinthians che la Roma sta trattando per rinforzare il reparto. Interivstato da Globo Esporte Vital ha confermato che, per ora, non è ancora arrivata nessuna offerta ufficiale, ma c'è l'apertura ad un trasferimento in giallorosso



ROMA GRANDE CLUB - "La notizia mi ha colto di sorpresa. Sono rientrato negli spogliatoi e mi sono arrivati dei messaggi. Ho detto al mio rappresentante di avvisarmi solo quando ci sarà qualcosa di concreto e per ora a non è arrivato nulla di ufficiale. Vediamo cosa succede nei prossimi giorni. Il Corinthians è un grande club, come la Roma. Il mio pensiero è totalmente qui, sono felice qui. Sto per diventare papà, mia figlia sta per nascere e sono abbastanza felice nel Corinthians, un club che ho imparato amare, con tante persone meravigliose. I compagni e lo staff tecnico mi hanno accolto a braccia aperte. Sono felice e sono concentrato sul Corinthians"