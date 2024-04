Vitale boccia Nico Gonzalez: 'Alla Fiorentina sembra che giochi il fratello'

L'ex dirigenteè intervenuto ai microfoni di firenzeviola.it dove ha parlato del momento della Fiorentina il giorno dopo il pareggio in Repubblica Ceca: "La Fiorentina ha affrontato una squadra modesta ma ha avuto a sua volta un atteggiamento modesto. Ma, ripeto, non si deve essere troppo critici con la Viola. La squadra di Italiano a mio avviso passerà il turno abbastanza agevolmente. Vedo difficile che il Viktoria Plzen possa portare in fondo la sua tattica del catenaccio per arrivare ai rigori. Lo stadio però dovrà dare una mano"."I viola o trovano un grande gol di testa oppure un tiro-jolly come quello di Mandragora oppure hanno difficoltà a fare rete contro squadre che si chiudono bene".

"Ci ha fatto vedere delle belle cose ma da quando è tornato in campo sembra che giochi suo fratello... Ma non è soltanto lui a giocare sottotono: perché ha rigiocato Biraghi e non Parisi, che aveva fatto una buona prova contro l'Atalanta".