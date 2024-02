Vitale durissimo sulla Fiorentina: '2024 fin qui scandaloso. La società non esiste'

Pino Vitale, dirigente di lungo corso in Serie A, ha rilasciato un'intervista ai colleghi di Radio Bruno dove ha attaccato duramente l'operato della società della Fiorentina: "Ora serve ritrovare la Fiorentina, la squadra ha iniziato il 2024 in modo scandaloso. Penso che la viola se la possa giocare con Lazio, Bologna, Roma, ma nel quarto posto del 2023 c'era stata un po' di buona sorte. La società in cosa può aiutare? La società non c'è, non esiste, serve un dirigente vero che entri negli spogliatoi ma questa figura non c'è. L'allenatore in questo momento avrebbe bisogno di confrontarsi con qualcuno. Ho vissuto anni dentro questo 'giochino', nessuno è infallibile, ma in momenti come questi serve sostenere l'allenatore e i calciatori e dirigenti che sanno fare questo lavoro. Ce ne sono, il nostro Barone dice di essere il Galliani della Fiorentina..."



IL MERCATO - "Ho sempre detto che non era facile cambiare la squadra a gennaio e difficilmente i giocatori importanti si spostano. Belotti può fare bene, non è quello di qualche anno fa e la Roma se ne voleva liberare. Faraoni è un giocatore che può stare nella rosa, l'errore di domenica ci sta. Non so perché non gioca più Parisi, Firenze non è Empoli, il ragazzo aveva iniziato ma dopo essere stato messo a destra non si è più ritrovato. Se Biraghi è questo però può giocare anche Parisi"