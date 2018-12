L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport spiega come la sconfitta dell'Inter a Torino porti ai nerazzurri anche qualcosa di buono.



“C’è del dolce oltre il nero del risultato di Torino. C’è l’azzurro di una prestazione che non porta punti in classifica e peggiora l’umore, vero, ma regala vitamine e argomenti validi per la causa Champions. Oltre tutto, oltre Joao Mario che chiacchiera, Asamoah che non marca e Gagliardini che si ferma al palo. Oltre tutto c’è l’Inter che allo Stadium non fa fatica a giocare, fatica solo a digerire un risultato che non ha rispecchiato fino in fondo l’andamento del match. Non c’è tempo per pensare alle beffe. Ce n’è ancora a sufficienza per tirare una riga e ragionare intorno a una partita, quella col Psv, il cui risultato può modificare la percezione dei primi quattro mesi di stagione”.