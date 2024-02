Vitinha al Genoa avvicina Gudmundsson alla Fiorentina? Ma c'è distanza sulle cifre

Albert Gudmundsson potrebbe essere il rinforzo ideale per Vincenzo Italiano in questa sessione di mercato dopo gli accordati appelli dle tecnico in cui ha chiesto a gran voce nuovi acquisti per quanto riguarda il pacchetto avanzato. L'islandese, protagonista fin qui di una ottima prima metà di stagione col Genoa, ha messo a referto ben 11 gol stagionali e darebbe una gran mano ad incrementare il numero di reti del reparto degli attaccanti della Fiorentina. Un interesse, quello viola, molto forte, anche se sarà necessario fare un grande sforzo per arrivare ad accaparrarsi il ragazzo e strapparlo dalle grinfie del grifone.



DIVERGENZE - Secondo quanto scrive stamattina la Gazzetta dello Sport, l'arrivo di Vitinha in casa Genoa dall'o potrebbe essere una buona notizia per i gigliati. I rossoblu potrebbero infatti essere maggiormente propensi a separarsi da Gudmundsson anche se, spiega il giornale, non a prezzo di saldo. Il Genoa chiede infatti una cifra di almeno 25 milioni di euro e se la Fiorentina vorrà acquistare L'islandese dovrà per forza fare uno sforzo in questa direzione