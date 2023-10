Vitor Roque, attaccante dell'Athletico Paranaense, ha rilasciato un'intervista al Mundo Deportivo, parlando del suo futuro club (il Barcellona) e spiegando anche quale sia sua condizione fisica dopo l'infortunio alla caviglia: "Sto molto bene, mi sto riprendendo. Il mio recupero è ottimale, sono molto giovane e questo aiuta molto. Aver firmato con i blaugrana è un sogno diventato realtà, immagino già di giocare la Champions e LaLiga".



FUTURO - "A gennaio può succedere di tutto, ma se non dovesse succedere dovrò stare calmo e concentrato. Non è facile, ma cerco di restare con la mente tranquilla. Ho sempre avuto la volontà di andare al Barcellona, non ho mai temuto che potesse interrompersi la trattativa. Volevo solo il Barcellona. Ronaldo? Sono felice mi paragonino al Fenomeno. È stato un giocatore incredibile al Barcellona, ​​anche nella nazionale brasiliana, quindi spero di poter seguire le sue orme".