Vitor Roque è già l'oro di Barcellona: primo gol per il 18enne da 40 milioni

Il più giovane di tutti salva capre e cavoli e rilancia la marcia del Barcellona. Il primo gol di Vitor Roque è già storia e vale subito tre punti. Il nuovo attaccante dei catalani entra al 62' e, come i predestinati, trova il gol dopo un minuto e 13 secondi. Il brasiliano non era all'esordio coi blaugrana, avendo già disputato 5 gare tra Liga e Coppa del Re, ma, sommati, non arrivava ancora al minutaggio di una partita intera (solo 86').



SI SBLOCCA - Con l'Osasuna invece il primo squillo, il primo ruggito della punta che tutti chiamano la Tigre. Un bomber destinato a ritagliarsi sempre più spazio, visti gli scarsi risultati del Barcellona 2023/24, visto il gradimento del dt Deco che lo ha fortemente voluto e visto anche l'infortunio che ha messo ko Ferran Torres e gli potrà spalancare le porte della titolarità.



PRIMA DI TUTTI - Nell'attesa di diventare la risposta barcellonista a Endrick, Vitor Roque ha deciso il recupero della ventesima giornata del campionato spagnolo con un bel colpo di testa e fatto rifiatare la squadra di Xavi dopo i fragorosi ko tra Liga e Supercoppa. Il Barcellona ha investito 40 milioni di euro l'estate scorsa per anticipare la concorrenza delle big europee e bloccarlo in vista dell'arrivo in Europa, posticipato a gennaio. Nato nel febbraio 2005, il 18enne ha strabiliato in patria: con l'Athletico Paranaense, dall'aprile del 2022, ha totalizzato 33 gol e 11 assist in 81 partite e strappato il record di esordiente più giovane del Brasile nel XXI secolo (18 giorni e 25 giorni).