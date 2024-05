Vitor Roque lascia il Barcellona? Chi può prenderlo in Serie A

L'avventura in Spagna pernon è proprio come se l'aspettava. L'ex attaccante dell'Athletico Paranaense al Barcellona sta trovando poco spazio, anche quando Xavi fa un po' di turnover il classe 2005 rimane spesso fuori. In Spagna la gestione del talento brasiliano sta facendo discutere molto, se dovesse continuare a giocare poco in estate potrebbero aprirsi le porte per un prestito con l'obiettivo di fargli trovare continuità.- Vitor Roque e il suo entourage non sono contenti della situazione, il ragazzo ha bisogno di giocare e se non dovesse riuscire ad avere spazio al Barça- ha puntualizzato l'agente Andrey Cury a RAC1 - perché il club che lo ingaggerebbe, non essendo proprietario del cartellino, non avrebbe interesse a valorizzarlo”. O dentro, o fuori. Ma a titolo definitivo: "Abbiamo rifiutato offerte di ingaggio doppie rispetto a quanto percepisce al Barcellona - continua il procuratore - e sono convinto che il ragazzo riuscirà ad imporsi, ma se così non fosse dovremo valutare altre soluzioni".

- In Spagna parlano anche di un interesse della Serie A per Vitor Roque: il Mundo Deportivo ha accostato il brasiliano al, in cerca di un possibile sostituto di Victor Osimhen destinato alla partenza in estate. Il giocatore piace anche in Premier League colin prima fila dopo il tentativo delche un anno fa aveva messo sul piatto 30 milioni; ma Vitor voleva solo il Barça. Vuole il Barça. ma adesso chiede anche più spazio.