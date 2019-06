La pornostar Vittoria Risi, intervistata da Mister Greg per VOI, dispensa consigli alle lettrici per far felici i loro mariti e fidanzati: "Cercare di essere sensuali. Rendersi femminili. Giocando, per esempio, mettendo i tacchi alti e il reggicalze. Porta vantaggi a tutti e due. Inventare anche altri giochetti...". Poi, alla domanda "Chi faresti felice volentieri?", la Risi risponde: "Sì, ecco l’attore Claudio Santamaria. Oppure Paolo Ruffini, siccome è capace di far fare cose felici, non dovrebbe essere complicato farlo felice. La felicità è un karma. E Totti? No...dai!!! Ahahahahah". Vittoria, veneziana classe 1978 e tifosa della Juventus, ha all'attivo circa una 40 film hard e una pagina Instagram ufficiale seguita da 119 mila followers. GUARDA LE FOTO!