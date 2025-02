Vittoria contro il Milan, il sindaco di Bologna gongola: "La risposta migliore alla prepotenza"

Getty Images

Ilha battuto ieri allo stadio Dall’Ara ilper 2-1 nelche si sarebbe dovuta giocare il 27 ottobre scorso alle 18, ma che venne. Una decisionee, che fu investito da pesanti critiche all’epoca.Lepore si oppose fermamente alla disputa del match, considerando che l'alluvione aveva causato una vittima, 3500 sfollati e 15.000 case senza elettricità, eIle lainvece non volevano il rinvio, sia perche in effetti è avvenuto quattro mesi dopo, sia perché Theo Hernandez e Reijnders dovettero scontare le rispettive squalifiche contro il Napoli capolista.

“Io sono furioso perché è stata presa dal sindaco di Bolognanon tanto sul fatto della chiusura dello stadio in presenza di un’alluvione. Questo lo capisco bene. Parlo della decisione di impedirci di giocare la partita a porte chiuse, tenuto conto che sono stati permessi altri eventi a porte chiuse a Bologna. Il sindaco può decidere quello che vuole, noi siamo rispettosi per definizione davanti a un’istituzione, però questa è stata una decisione iniqua, che ci ha creato un grave danno. Non abbiamo intenzione di rimanere inerti”.

- Oggiha pubblicato un post esplicito con la foto di Dan Ndoye che esulta dopo il gol vittoria e parole velenose:​Tanti i commenti dei tifosi rossoblù che se la ridono: “Ogni riferimento è puramente casuale” e poi: “Non porta mai bene ai milanesi contestare i rinvii. Forza Bologna, sempre”.