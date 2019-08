La Bombonera ha salutato Nandez così

La vittoria negli ottavi di ritorno di, alla, contro l'(dove ci ha messo lo zampino con la spizzicata di testa che ha liberato al tiro Abila per l'1-0). . La standing ovation, le lacrime, il saluto finale: Nahitansaluto il popolo Xeneizes. Un saluto non banale per una tifoseria non banale da parte di un giocatore non banale. Pronto, ora, a trasferirsi alscrive qualcuno su Twitter, scomodando la storia e Juan Romanma sottolineando l'importanza che ha avuto, per i tifosi del, l'uruguagio, tra i beniamini della Doce.gli striscioni apparsi, nella notte, alla: sostituto al 75' per lasciare spazio a Salvio, Nandez si è battuto la mano sul petto, ha salutato una tifoseria che accompagnava ogni suo passo gridando "Urugayo, urugayo" ed è esploso in lacrime in panchina. Ora il viaggio in Italia per raggiungere il Cagliari, che lo ha pagato intorno ai 18 milioni di euro, e una nuova avventura all'orizzonte. Consapevole che, dietro di lui, avrà comunque il popolo del Boca a sostenerlo sempre.