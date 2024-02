Vittorio Cecchi Gori in terapia intensiva: 'E' grave'. Chi è l'ex patron della Fiorentina

Vittorio Cecchi Gori, ex patron della Fiorentina, è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. La conferma arriva da Angelo Perrone, il suo press agent, in diretta a Storie Italiane su Rai 1: "Nella notte tra lunedì e martedì ha avuto una crisi respiratoria che ha richiesto il ricovero e il trasferimento di reparto ed è stato portato in terapia intensiva. La fortuna era che fosse già ricoverato da lunedì, ma nessuno si aspettava un aggravamento".



IL PRECEDENTE - L'ex patron della Fiorentina ha 81 anni e già nel 2017, come ricorda Gazzetta.it, era stato ricoverato sempre al Gemelli per un'ischemia cerebrale. Perrone ha spiegato che Cecchi Gori aveva accusato nel fine settimana dei battiti del cuore molto bassi ed era stato preventivato per lunedì un ricovero per accertamenti. "La situazione è apparsa molto grave come quella di 7 anni fa". In quell'occasione Cecchi Gori rimase in ospedale per oltre due mesi.



CHI E' CECCHI GORI - Classe 1942, figlio del produttore cinematografico Mario Cecchi Gori (morto nel 1993), Vittorio Cecchi Gori in ambito cinematografico ha prodotto un gran numero di film, tra cui Il postino, che vince un Oscar per la migliore colonna sonora, e La vita è bella, che vince tre Oscar, quello alla migliore colonna sonora, quello al miglior film straniero e quello al miglior attore protagonista Roberto Benigni (anche regista del film). In ambito televiso, è stato proprietario di Videomusic, Telemontecarlo e azionista di Telepiù. Nel calcio, è stato presidente della Fiorentina dal 1993 al 2002, vincendo una Coppa Italia e una Supercoppa italiana.