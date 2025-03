"Vive i nostri sogni: abbonamento in prima fila e 140 mila sterline a settimana". Chiesa criticato dai tifosi, a giugno può tornare in Italia

e adesso il suo futuro sembra sempre più lontano dall’Inghilterra. A tal proposito, l’esterno italiano ex Juventus è finitoSu X, infatti, un profilo di supporters inglesi, sotto il nome di Anfield Agenda, si è scagliato contro il classe ‘97: “”.Un chiaro riferimento al. I numeri dell’ex Juventus parlano, infatti, di. Di questi, poi, c’è da tenere in considerazione che ben 239 sono stati collezionati nelle coppe.

. Il nodo ingaggio, però, rappresenta un problema tutt’altro che indifferente e per una nuova avventura in Serie A, il classe '97 dovrà fare lo sforzo di ridursi lo stipendio. Ricordiamo che già a gennaioavevano mostrato un forte interesse per l’esterno italiano anche se, poi, nessuno dei due club aveva deciso di affondare il colpo. Oltre alle due squadre citate, occhio anche all'

, bonus compresi, facendogli firmare un contratto fino al 2028. Alla luce di questo, quindi,, tanto che il ct Lucianonon lo ha convocato per gli scorsi impegni dell'Italia. Qualche settimana fa, poi, il commissario tecnico degli azzurri si era detto amareggiato del poco spazio che sta avendo chiesa in Inghilterra: "

- C'è, poi, una statistica che sottolinea come la stagione di Chiesa a Liverpool sia davvero deludente. Sì, perché. Il regolamento inglese, infatti, prevede che: "le medaglie possono essere distribuite ai giocatori purché questi abbiano raggiunto almeno cinque presenze nel torneo durante la stagione terminata poi con il titolo". Ad oggi, invece, Chiesa ne ha messe a referto solo tre.