Viviano bacchetta Palladino: "L'esonero non ha senso, ma la proposta non fa pensare bene al futuro della Fiorentina"

è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno dove ha parlato del momento della Fiorentina: "Qui non si contestano i risultati, la Fiorentina è in un ottima posizione di classica,, punta molto sull'individualità, riesce a fare ottime partite quando le squadre che ti costringono a difenderti, perché Kean e Folorunsho hanno quelle caratteristiche. Mi aspetto una proposta che valorizzi i giocatori a cui piace avere il pallone tra i piedi e ce ne sono molti in rosa".- "Penso che la squadra abbia valori, è piena di giocatori forti e che mi piacciono. Vedo cose però che non mi tornano, che non mi sono piaciute. Non credo che manchi l'atteggiamento, ma una proposta in linea con le caratteristiche dei giocatori. Si continua a giocare 4-4-2 senza esterni in rosa. Se guardi al mercato di acquisti e cessioni, pensi a una squadra che dal 4-3-3 passi ad un altro modulo. È oggettivo che la Fiorentina non giochi un buon calcio".

- "Non ha senso, bisogna pensare alle alternative e in giro di migliori non ne vedo. Non si può essere critici da una punto di vista dei risultati, mi interrogherei riguardo al futuro, ma di sicuroLa Fiorentina ha iniziato molto bene nel provare ad aggredire e giocare alta. Dopo i tre quattro risultati negativi, però, ha pensato a non prenderle come si fa in Italia e ha trovato buoni risultati, ma non è una proposta che alla lunga paga".