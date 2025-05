Viviano: "Juve e Milan hanno fatto schifo, la Fiorentina doveva approfittare. Sarri viola? Ci ho parlato"

Getty Images

L'ex portiere e tifoso della Fiorentinaè intervenuto ai microfoni di Radio Bruno dove ha commentato il momento della squadra viola: "Le partite si sbagliano, ma il discorso è più ampio di ieri. Che doveva fare la Fiorentina quest'anno? Ha preso Kean, uno dei portieri più forti degli ultimi 20 anni, poi giocatori come Gosens, Gudmundsson, Ndour, Fagioli e altri. Non siamo il PSG. Escluso la questione terzino destro, su cui vorrei dei lumi, perchè secondo me lì è stato detto che ci doveva giocare Folorunsho, che nemmeno in C può giocare da terzino. Questa è una squadra forte, e le squadre forti devono performare, in una stagione dove Juve e Milan hanno fatto schifo. La Fiorentina ha tanti giocatori di cui non ti ricordi nemmeno, come lunghezza della rosa."

- "Quello che mi fa paura è trattenere gente come De Gea e Kean. Per me la Fiorentina senza la Conference sarebbe andata più in alto in campionato. Oggi alla Fiorentina manca poco. Possibile nuovo allenatore? Sarri è a casa ed è fortissimo, ma dovresti cambiare 7-8 giocatori. Ci ho parlato con lui, e mi ha risposto: "Non so neanche perchè ce l'abbiano con me"."