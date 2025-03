Viviano: "La Fiorentina non è il Real. Giocatori come Kean possono scegliere di andare"

Getty Images

L'ex portiere e tifoso della Fiorentinaha parlato ai microfoni di Radio Bruno dove ha detto la sua sul momento dei viola: "Ora arriva l'esame più difficile, ben venga una prova così dura come con l'Atalanta. Al di là delle due vittorie con Panathinaikos e Juventus si sono visti un buon atteggiamento, aggressività e coraggio, questi sono buoni segnali. Questa squadra vuole comandare il gioco. Palladino ha ammesso gli errori fatti e mi è piaciuto. Non so se può bastare ma è la strada giusta, i giocatori traggono vantaggio nel recuperare alto e aggressivo e non nel difendere basso. La Fiorentina ha qualità e giocatori forti."

"Nelle difficoltà si è af idato alla compattezza, è un allenatore giovane e deve fare esperienza."- "La clausola spaventa sì, ma se dovesse andare via i soldi sono tanti. È dif icile trovare qualcuno che performi come ha fatto lui in questo campionato, ma è sempre il rischio di puntare su giocatori che possono esplodere. Siamo la Fiorentina e non il Real Madrid, la possibilità che giocatori così possano andare via c'è sempre"