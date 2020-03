Dalla Sampdoria alla..., passando per l'sfiorata. La carriera di Emiliano Viviano, dopo l'addio al club blucerchiato, ha vissuto parecchie situazioni surreali. L'esperienza allo Sporting conclusa troppo presto, l'avventura con la Spal e questi ultimi mesi da svincolato sono soltanto un esempio. Nonostante tutto però il portiere resta molto legato a Genova, tanto è vero che Viviano ha ottenuto di allenarsi proprio con la Samp, in attesa di una nuova sistemazione.Nel frattempo però Viviano è tornato a casa, a Brescia: "Vivendo a Brescia, le scene sono di ordinaria follia, ma non sto neanche a raccontarle. Ho sentitoper messaggio, ma anchestanno tutti bene. Il dottor Baldari, invece, lo sento due-tre volte al giorno: è una leggenda a Genova, è una persona sempre disposta ad aiutare e che si fa in quattro per tutti" ha raccontato a Sampnews24.com. "Mezza Genova, infatti, si è mobilitata per lui in questo momento perché è veramente ben voluto da tutti per ciò che ha sempre fatto"."La Sampdoria con me si è comportata bene e ho trovato disponibilità, ovviamente nei limiti del possibile. Mi sono potuto allenare tranquillamente"."No, non credo di tornare lì per varie vicissitudini. Non so ancora quello che succederà, avrò ancora tempo per firmare ma ovviamente questa emergenza ha bloccato tutto. Vediamo cosa succederà con i campionati, adesso fare programmi è impossibile"."Sì, è vero, nonostante le tante cose che si sono scritte. Tanto per dirne una, hanno detto che ero andato lì dopo gli errori di Padelli, quando in realtà non era assolutamente vero. Avevo già parlato con la società e sarei dovuto comunque andare ad allenarmi lì, perché pensavano che l’infortunio di Handanovic fosse più grave del previsto. Daniele non c’entra niente. Quando hanno visto che l’infortunio non era così grave, hanno deciso di non andare avanti"."Perché Genova ha un ambiente che ti lega, ti fidelizza, è una città che vive per il calcio. Lì il calcio lo respiri, c’è uno stadio magnifico, una tifoseria importante. Anche il fatto che ci siano due squadre, e quindi un derby, ti lega ancora di più. È normale, succede anche dall’altra parte"."Io ho vissuto tutto e non ho mai visto niente di strano, tutto è andato sempre bene sotto quel punto di vista"."Si è cambiato sempre tantissimo, ed è ovvio che quando si cambia tanto si fa fatica. Quest’anno soprattutto, con il discorso cessione, sono intervenuti tanti fattori a distrarre sia la società che i giocatori e quindi le cose non sono andate bene. Poi si è preso un allenatore, si è cercato di cambiare, ma l’allenatore non è andato bene e se n’è preso un altro che ha cercato di “normalizzare”. Nel frattempo, però, le squadre sotto hanno fatto punti e per quello c’è stata un po’ di difficoltà. Penso che comunque la Samp abbia tutte le carte in regola per salvarsi, anche se il calcio è strano e può succedere di tutto"."Non lo so, io penso che la scelta giusta sia salvaguardare la salute di tutti. Poi per il campionato ci sarà tempo".