Sono ore decisive per il futuro di Emiliano Viviano. Il portiere classe 1985, dopo aver sostenuto e superato le visite mediche con l'Inter, attende di capire se sarà tesserato fino al termine della stagione. ​Una decisione che dovrebbe arrivare entro fine settimana, una scelta che Marotta e Conte non vogliono sbagliare. Perché non è ancora arrivata la fumata bianca? Principalmente per due ragioni, la lunga inattività dell'ex portiere della Spal, svincolato dallo Sporting Lisbona, dove non ha giocato nemmeno un minuti, e il miglioramento che arriva sul fronte Handanovic.



ATTESA - Il portiere sloveno salterà il Napoli in Coppa Italia e la Lazio in campionato, ma dovrebbe recuperare per il match con la Sampdoria, in programma il 23 febbraio. Quasi certa, invece, la presenza contro la Juve, il prossimo primo marzo. Viviano, che ha già trovato l'accordo economico, aspetta. Si allena da solo nella palestra dell'hotel, con il telefono vicino. Quello che doveva fare l'ha fatto, non resta che attendere.