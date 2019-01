CLICCA QUI PER SCOPRIRE IL PEZZO SCELTO E IL VINCITORE DEL TROFEO DEL MIGLIOR DEBUTTANTE!

Carissimi blogger e lettori di Vxl,eccoci per darvi conto di quanto accaduto nella settimana 7-13 gennaio, la seconda dall'entrata in vigore del bando 2019.La classifica generale, come ormai già sapete, è stata aggiornata con il nuovo algoritmo che tiene conto SOLOil numero delle letture e dei commenti ricevuti dagli altri blogger sono visibili, ma non hanno alcun valore ai fini del punteggio -.Per quanto riguarda lavi ricordiamo che questa, ma è solo indicativa di quanto accaduto negli ultimi sette giorni; mentre la classifica da tenere sotto controllo per vincere il premio finale -, più la straordinaria occasione diche sarà pubblicato su calciomercato.com - è quella MENSILE, che potete consultare QUI IMPORTANTE: per far parte della classifica È NECESSARIO AVER SCRITTO ALMENO 4 PEZZI NEL MESE.Ogni settimana verranno assegnati due Trofei: il Miglior debuttante e il Trofeo della critica.Prima di svelarvi il nome del vincitore, ribadiamo ancora una voltache nasce dalla volontà diciò perché il voto tiene conto non solo del contenuto, ma anche dell'attenzione alla punteggiatura, alla grammatica ecc. per cui accade sovente che un articolo dagli ottimi contenuti venga penalizzato per le correzioni necessarie e pertanto arrivi a meritare solo un 7 o un 7 e mezzo, rispetto invece a chi abbina una perfetta stesura ad un buon contenuto e di conseguenza (altrimenti non ci sarebbe la debita differenza) merita un voto più alto e concorre già per il premio mensile - ciò non toglie che tra gli articoli scelti vi possa essere pure un pezzo premiato con un 8 o un 8.5 -. All'assegnazione di tale trofeo parteciperannotra questi la Redazione avrà cura di selezionarne 4 che verranno sottoposti all’attenzione di un giornalista di rilievo facente parte della Redazione di calciomercato.com, di volta in volta comunicato, il quale decreterà a suo giudizio il miglior componimento.Detto ciò, ecco i 4 pezzi che abbiamo scelto questa settimana: Madrid gladiatore, per una notte... di Elisa Icardi, voto 7.25 Milano, 389 anni dopo... di Antonio Rinaldi, voto 8 L'invenzione dell'interista di Raffaele Mangano, voto 8 Giornalisti? Ormai superati! I veri protagonisti sono... di Oozora, voto 8.25A leggere i componimenti dei nostri blogger e a premiare il secondo vincitore del nuovo trofeo ( il primo era stato scelto da Giancarlo Padovan ) è stato nientemeno chegiornalista e scrittore da tutti voi conosciuto, il quale non necessita certo di presentazioni e che ringraziamo sentitamente per la collaborazione.