Carissimi blogger, lettori di VxL e calciomercato.com,Prima di svelarvi il vincitore, ricordiamo a tutti che per provare a vincere la classifica del mese di aprile bisogna iscriversi su VivoPerLei e scrivere almeno quattro articoli in un mese. L’utente che avrà ottenuto il punteggio più alto (ripetiamo: dato soltanto dal voto redazionale e dal numero degli articoli scritti) attraverso la valutazione di almeno 4 articoli diversi sarà il Blogger del mese. In caso di parità di punteggio, il premio verrà assegnato all’utente che avrà scritto il maggior numero di articoli e in caso di ulteriore parità vincerà il blogger che ha caricato l’articolo più recente.Come promesso, dopo aver ricalcolato la classifica generale di marzo , finalmente ecco i vincitori che durante il mese si sono contesi i primi 3 posti in classifica utili per vincere i nostri premi.Come già sapete, non solo ilpiù l'opportunità di firmare un articolo su cm per il primo in classifica, ma vincono anche icui va un buono acquisto Amazon.it dal valoreLotta serratissima per iltra(5 articoli con una media di 8.05),(14 pezzi e 7.73 di media)che la spunta per pochissimo su Terenziani con unatra questi vi postiamo Il vino Quagliarella , a nostro avviso uno dei migliori -.L'amico rossonerogiovane ragazzo con la passione per la scrittura e per il calcio, che ha cominciato a scrivere proprio nell'ultimo mese avvalendosi spesso del contributo della fidanzata Alice, è dunque il terzo classificato e si aggiudica il buono acquisto Amazon.it dal valoreDopo avergli annunciato la vincita via mail, Federicoz ci ha scritto gentilmente un pensiero, eccolo qui:Innanzitutto, voglio congratularmi con, che meritatamente sono finiti rispettivamente primo e secondo,. Poi mi congratulo conche ogni giorno pubblicano, commentano, aiutano i nuovi membri dando consigli preziosi.Ovviamente devo ringraziareper il costante aiuto che mi dà, anche se spesso mi dimentico di citarla ad inizio testo, ma gran parte del merito va a lei, che si prende la briga di leggere e correggere i miei articoli e me ne consiglia di nuovi.Ringrazio infine la Redazione, che ogni giorno si dimostra a nostra totale disposizione per chiarimenti di ogni genere e ci offre la possibilità di mettere in gioco le nostre passioni, con una ricompensa mensile che di certo non guasta mai.Un grazie di cuore a tutti e buona fortuna per questo mese! Al secondo posto,e una media altissima diCon noi da febbraio, ha finora scritto poco, ma elaborando sempre, tra questi vi segnaliamo Calcio e Filosofia E infine eccoci al...Con un punteggio totale direalizzata con la stesura diper il secondo mese consecutivo si porta a casa il primo premio: ilpiù la grandissima soddisfazione di aver svettato su tutti, senza poi dimenticare la fantastica opportunità di firmare un articolo su calciomercato.com.Gli articoli redatti da Pippo sono tutti meritevoli di attenzione, ed è difficile sceglierne uno in particolare... ma se vi fosse sfuggito, ve ne consigliamo uno su tutti: L'amico e la zingara veggente . Il perché di questa scelta? Leggetelo e capirete voi stessi!Un sincero ringraziamento da parte della redazione va a tutti i blogger per la costanza e l'impegno dimostrato; sperando che la community continui a crescere nel segno dell'armonia, vi salutiamo dandovi appuntamento alla prossima settimana e vi lasciamo a quanto scritto daBuongiorno Cari Amici di tutta la Redazione dimille grazie per il premio di marzo che bissa quello del febbraio scorso.Sono però soddisfatto a metà, infatti la riprovevole polemica innescata da un blogger, visibile in un paio di suoi articoli, intorbidisce alquanto ingiustamente la purezza e la cristallinità di questa iniziativa redazionale.nel leggere l'attacco frontale nei confronti della Redazione e la chiara allusione “sempre gli stessi...” proferita dal medesimo blogger, inoculando dubbi e mancanza di credibilità a tutto il sistema. Insinuazione oltremodo di bassa lega!nel constatare come una futile e ingiusta polemicada un blogger, possa aver quasiil quale ha avuto solamente la dabbenaggine o se volete il torto di scrivere articoli che sono stati apprezzati e graditi dalla Redazione die deluso nel constatare come questo signore proponga un metro di giudizio alternativo in sostituzione dell'attuale. Infattie quindi a votare gli articolipoiché, se prima lo stesso blogger, condannando il fatto che le letture fossero adulterate da magheggi e imbrogli allo scopo di ingigantire il risultato di classifica,che aveva deciso (giustamente)Ora, sempre lo stesso blogger,, peraltro non solo apprezzata in precedenza dal medesimo,Ciò allo scopo di premiare, giustamente, chi avesse meritato un giudizio più cristallino e più realistico, prova ne sia, giudicando più concretamente i componimenti di blogger di alto lignaggio come ad esempio Oozora, Quadramara, Amoreviola, Robysan, Massimo Perin, Matteo1999, Qwerty, Carmelo Cannizzaro, Angelredblack, Herr Doctor, Giovanni Terenziani, Calatino a Interland, Gualtiero e tantissimi altri bravi blogger che non ricordo in questo momento, ma che meritano altrettanto di essere stimati. Parecchi articoli dei blogger suddetti sono delle! Invito dunque il polemico blogger a leggerne alcuni, onde rendersi conto del perché nonSe questo signore abbia voluto suggerire alla Redazione un modus operandi di condizionamento, ebbene credo che egli abbia sbagliato la sua grossolana proposta, non solo perché gli operatori redazionali sono professionisti preparati, onesti lavoratori e persone serie, ma anche perché i medesimi operatori non hanno bisogno di suggerimenti di questo genere e tanto meno da parte di coloro i quali nulla hanno a che vedere con questo difficile mestiere.che, peraltro, ritengo siano alquanto inutili, dannose e improduttive.qualora, esprimendo un mio pensiero, possa essere caduto anch'io nell'errore di polemizzare.Termino ringraziando ancora la Redazione per dare a tutti noi la possibilità di parlare di calcio, lo sport che tanto amiamo, eanche per aver accettato i suggerimenti,, che gli stessi blogger hanno sempre proposto per far sì chepotesse crescere con maggiore successo.Un caro abbraccio a tutti di cuore1942pipporossonero