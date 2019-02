Carissimi blogger, lettori di VxL e calciomercato.com,aspettando il vincitore mensile, siete curiosi di scoprire il nome del blogger premiato dal nostro giornalista d'eccezione per il nuovo Trofeo della Critica?Ancora un giorno per il rush finale e per provare a vincere il premio mensile, il più ambito:Al momento, 50 blogger hanno già raggiunto o superato la stesura dei; mentre 9 utenti mancano di un solo pezzo, comeche forte di una media altissima pari ad 8.25 potrebbe con un solo articolo ribaltare in un attimo la testa della classifica. Stessa opportunità permancanti di due pezzi ma con un'ottima media: scrivendo 2 articoli tra oggi e domani avrebbero ad un tiro di schioppo l'occasione di balzare al primo posto; e potremmo continuare menzionando ancora tanti altri validissimi blogger, quindi... provateci, la corsa non è chiusa!E indistintamente per TUTTI i blogger, che durante la settimana in corsoc'è sempre la prospettiva di esser nominati per concorrere al Trofeo della critica, che oltre a mettere in palio unregala la grandissima soddisfazione di essere premiati da un giornalista di rilievo facente parte della Redazione di calciomercato.com, il quale decreta a suo giudizio il miglior componimento.- Ecco dunque i quattro articoli per la settimana 18-24 febbraio:- Tra i tantissimi pezzi pervenuti sulla debacle bianconera per mano del Cholo, abbiamo scelto La notte più buia dell'anno della Zebra , di8.5 il nostro voto;- Uscendo fuori dal coro, il pezzo di un milanista che ha sbancato per letture (quasi 4000) e commenti, ben 59, scatenando un accesissimo dibattito: Italiani vi prego... non gufate la Juve! di, 7.5 la valutazione;- Altro caldissimo argomento d'attualità è stato 'il turbamento psicosomatico di Fulvio Collovati' e le sue conseguenti dichiarazioni sul binomio donne-calcio: dil'ottimo articolo valutato con 8: No Woman, No Cry: perché sto con Collovati - E infine l’ipotetico scambio di casacca tra Icardi e Dybala: La vera sfida: Dybala è pronto per l’Inter? di7.75 il voto. Questa settimana a leggere i quattro componimenti dei nostri blogger e a scegliere e premiare il vincitore è stato il giornalistaonorati di poterlo ospitare qui a VxL, lasciamo subito spazio alle sue parole:“In “riesce a esprimere, con eleganza e notevole capacità plastica, un'essenza nascosta, quanto prepotente del calcio:. Per farlo, trae spunto da una notizia di cronaca che ha destato un certo scalpore: le dichiarazioni sessiste di Collovati nei confronti di Wanda Nara e delle donne in generale, ree di non capire nulla, appunto, del calcio.Il fatto che l’autore si schieri con l’ex giocatore del Milan, oggi commentatore, conta relativamente: resta opinabile, infatti, un giudizio così netto e generico, che, in fondo, fa comodo al comportamento poco comprensibile e infantile della persona, non della donna Wanda Nara. Conta, invece, come l’autore,. Ci riesce avvalendosi diintonata a più registri: dal classico (Ovidio) al pop (Rita Pavone) passando per un pensatore altamente inattuale, quindi rivelatore, come Elémire Zolla: Complimenti!Il Trofeo della critica e il buono acquisto Amazon.it dal valore di 20,00 euro vanno pertanto acon noi nella community ormai da più di un anno: sentiti complimenti anche da parte nostra, pezzo bellissimo e davvero meritevole.E infine spazio ai debutti:- Ben quindici nuovi utenti hanno scritto per la prima volta sul portale (e tra questi ad ottenere lavoto redazionale più alta - un bell'otto pieno - aggiudicandosi così ilè statocon due articoli: Inter: Europa League o campionato? (voto 8.5) e Liverpool vs Bayern: tattica e analisi del match (voto 7.5): applausi per il fantastico debutto e un caldo benvenuto!Siamo ai saluti... in attesa dei vostri feedback nella sezione commenti, non possiamo esimerci dall'esternare la nostra soddisfazionedall'entrata in vigore del nuovo bando, che ha altresì apportatocome si evince dai tanti commenti di complicità e apprezzamento spesso scambiati tra i blogger; chi volesse scriverci per qualsiasi dubbio può farlo alla casella e-mail vivoperlei@calciomercato.com e un grande in bocca al lupo a tutti per la volata finale!Saluti dalla Redazione