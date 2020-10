Dopo il deludente pareggio contro ilpiovono critiche sullae in particolare sul nuovo tecnico. Il blogger SR72, attraverso VivoPerLei, se la prende in particolare con le continue "innovazioni" tattiche dell'ex fantasista, ritenendo che si debbano invece trovare basi solide con cui affrontare le prossime partite. Ecco la sua analisi: https://vivoperlei.calciomercato.com/articolo/89531​ , dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di calciomercato.com. Per poter scrivere, è necessario registrarsi. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione.: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese.