Dopo la prova offerta contro lo Shamrock Rovers, il blogger rossonero Heaven and Hell è sempre più convinto di comesia davvero irrinunciabile per il. E pensare - sottolinea lui - che fino a poche settimane fa qualcuno riteneva che il suo rinnovo di contratto fosse una spesa troppo onerosa... Ecco il suo articolo: https://vivoperlei.calciomercato.com/articolo/89072​ , dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di calciomercato.com. Per poter scrivere, è necessario registrarsi. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione.: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese.