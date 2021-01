Dopo la pesante sconfitta contro la Fiorentina, laè chiamata a rialzarsi questa sera di fronte all'. Sfida sulla carta alla portata... ma anche quella con i viola lo era, per questo il blogger bianconero SimoSolenghi mette in guardia i propri colleghi di tifo, analizzando tutti i punti di forza della squadra friulana. Ecco l'articolo: https://vivoperlei.calciomercato.com/articolo/juve-perche-temere-ludinese​ , dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di calciomercato.com. Per poter scrivere, è necessario registrarsi. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione.: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese.