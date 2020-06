Il mancato approdo in finale di Coppa Italia segna la seconda delusione stagionale per l'dopo l'eliminazione dalla Champions League, e il rischio è che non sia l'ultima... Un problema per una squadra che, affidata alle mani di, quest'anno era partita con obiettivi molto diversi. Voi cosa ne pensate? Il blogger nerazzurro Indaco32, su VivoPerLei, analizza così il momento dei nerazzurri: https://vivoperlei.calciomercato.com/articolo/fallimento-inter-non-scherziamo​ , dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di calciomercato.com. Per poter scrivere, è necessario registrarsi. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione.: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese.