Al termine della sessione estiva di calciomercato, la blogger rossonera Milangirl paragona il suoa uno studente appena tornato sui banchi di scuola alla prese con la presentazione dei... compiti per le vacanze. Un gustoso parallelismo che potete leggere qui: https://vivoperlei.calciomercato.com/articolo/il-piccolo-milan-ed-i-compiti-delle-vacanze-​ , dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di calciomercato.com. Per poter scrivere, è necessario registrarsi. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione.: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese.