La telenovela infinita riguardante il rinnovo dicontinua, e infastidisce più di un tifoso del. Tra questi il blogger rossonero Federico Carcano, che su VivoPerLei analizza la situazione del portiere riservando un "trattamento" non molto amichevole, in particolare, al suo procuratore. Ecco il suo articolo: https://vivoperlei.calciomercato.com/articolo/89988​ , dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di calciomercato.com. Per poter scrivere, è necessario registrarsi. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione.: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese.