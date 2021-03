Si è tenuto ieri l'incontro virtuale fra alcuni membri dello staff della community di Calciomercato.com e gli studenti del Liceo Statale "Galileo Galilei" di Dolo (VE). Jea Bercigli e Germano D'Ambrosio - in modalità webinar -, con la partecipazione straordinaria dell'editore Carlo Pallavicino, hanno illustrato il progetto VivoPerLei ai ragazzi del Liceo scientifico a indirizzo sportivo, coordinati dal professor Stefano Borgo; nei prossimi giorni inizieranno a pubblicare i propri articoli sulla piattaforma di blogging, e tale attività verrà riconosciuta come percorso PCTO (alternanza scuola-lavoro) per gli alunni dal terzo anno in su.



Una collaborazione importante, che innalzerà ulteriormente la qualità di VXL e che permetterà ai partecipanti di coltivare ancora con maggiore efficacia il loro sogno di diventare, in futuro, dei brillanti giornalisti sportivi. Siamo contenti di accompagnare, per un tratto di strada speriamo più lungo possibile, il loro percorso di crescita. In bocca al lupo!



VivoPerLei, dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di Calciomercato.com. Per poter scrivere basta registrarsi gratuitamente. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione. Ogni settimana i blogger possono aggiudicarsi il Trofeo della Critica e il Trofeo del miglior debuttante, mentre alla fine di ogni mese saranno premiati i tre autori più meritevoli, nonché il vincitore della sezione "Bar VxL", dedicata agli articoli extra-calcistici. In palio ogni mese ci sono buoni acquisto Amazon.it fino a 100 euro, e la possibilità di interagire con la redazione di Calciomercato.com.