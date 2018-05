CLICCA QUI PER CONTINUARE A LEGGERE E SCOPRIRE I NOMI DEGLI ALTRI VINCITORI DI SETTIMANA

Carissimi blogger e lettori di VxL,quest'oggi prima di dedicarci al consueto resoconto dedicato a classifiche e vincitori, ci premeva fare alcune considerazioni.Sono giunte 'lamentele' da parte di alcuni di voi in merito alla pubblicazione dialquanto 'fantasiosi' o scritti alla rinfusa puntanti essenzialmente allo scoop eclatante, al mero fine diC'è altresì chi ha fatto riferimento ai commenti non sufficientemente visionati e anche chi ha avanzato proposte per porre dei 'paletti' a chi scrive con estrema leggerezza senza badare: è questo il caso del, che, come già saprà chi lo segue, ha purtroppo deciso di non scrivere più (almeno per il momento), cosa che ci rattrista enormemente, in quanto abbiamo sempre apprezzato e lodato l'obiettività e pacatezza espressa nei sui articoli dai contenuti puntuali ed estremamente interessanti; nonostante ciò non perdiamo la speranza che possa tornare sui suoi passi!Cercheremo di rispondere a tutti come meglio possiamo:lo spirito della community è quello di uno spazio aperto alle idee senza praticare censura, dove ogni bloggeresprimendosi in libertà e scambiando contenuti e opinioni con gli altri.Chi ci legge spesso sa bene che solo in casi eccezionali alcuni pezzi sono stati censurati, ciò accade quando si scade nella, altrimenti vi lasciamo la libertà più assoluta, anzi... talvolta ci sono stati perfino reclami nel senso inverso per alcuni articoli a vostro avviso poco consoni che avrebbero meritato di essere oscurati.Detto ciò...: come ben capirete non possiamo controllare la veridicità di ogni articolo che arriva, diventerebbe un lavoro estremamente certosino, e alla fine non sarebbe nemmeno giusto censurare un articolo in nome dei voli di pindarici; se qualcuno ha l'ardire di titolare 'CR7 alla Juve: è fatta' perché lo ha sognato la notte che faccia pure... per la conseguente pioggia di insulti che riceverà potrà solo dire mea culpa, oltre allacon cui in seguito dovrà fare i conti... è difficile adottare un parametro uguale per tutti e che accontenti tutti, pertanto abbiamo deciso di non porre dei limiti, che ognuno segua il proprio buon senso.Stiamo invece semmai valutando l'ipotesi di introdurre l'obbligo alla citazione delle fonti, anche se non sappiamo quanto questo potrebbe realmente arginare il fenomeno.Chi ci segue in modo assiduo avrà invece notato che i pezzi di mercato solitamente non vanno mai in prima pagina - anche perché ottengono già da soli molta visibilità stuzzicando l'interesse dei lettori - proprio perché amiamo privilegiare chi scrive con impegno e dedica del tempo alla stesura degli articoli, cercando di proporre riflessioni personali e si adopera per scambiare opinioni con gli altri blogger, privilegiando contenuti che stimolino la conversazione. Tali pezzi ricevono inoltre voti molto più alti proprio al fine di premiare il merito e l'applicazione.A tal riguardo, qualche, ma che ci hanno molto colpito in settimana: il tifoso milanista ARMI53, che negli ultimi sette giorni ha scritto tanti articoli (di cui due riguardanti la UEFA davvero notevoli) uno più interessante dell'altro; ne menzioniamo solo uno: Yonghong Li, lo sceicco immaginario, pezzo ironico, simpatico e divertente che abbiamo premiato con un 8.5, davvero complimenti: leggetelo!!Un gradito ritorno è stato quello di Zebra point, abbiamo decisamente amato il pezzo Il VERO testo dell'esposto contro la Juventus , che oltre ad offrire innumerevoli spunti di riflessioni è umoristico e spassoso: anche qui il voto è stato 8.5!UNA PICCOLA DIGRESSIONE RISPONDENDO A ZEBRA, CHE PERÒ IMMAGINIAMO POSSA CHIARIRE LE IDEE A MOLTI:, viene dato e stop, non lo cambiamo di certo in base alle visualizzazioni o altro (un po' di fiducia ed etica concedetecela); inoltre, per quanto riguarda la scritta 'Scelto dalla Redazione' quella dicitura altro non indica che l'articolo è o è stato scelto per esser pubblicato in prima pagina! Zebra scrive in un commento: L'articolo non era scelto dalla redazione quando l'ho proposto, è diventato scelto dalla redazione dopo aver superato le 50 visualizzazioni e adesso, è nuovamente non più scelto dalla redazione.... mah.Una chiarificazione PER TUTTI I BLOGGER (c'è chi ci ha scritto per mail chiedendoci spiegazioni a tal proposito): quando mandate gli articoli,, questo perché ce ne sono già altri che magari sono in prima da poco tempo, poiché cerchiamo di farli ruotare il più possibile per dare un equo spazio a tutti, lasciamo il pezzo 'in attesa' (ma già pubblicato) anche per mezz'ora-un'ora,, e così via di seguito... ecco perché successivamente non apparirà più la scritta 'Scelto dalla Redazione', in quanto l'articolo non è più in prima pagina.Il tuo pezzo, caro Zebra,, assolutamente non c'entra niente (te lo possono confermare altri blogger che magari non hanno nemmeno 10 visualizzazioni e sono in prima), è stato scelto perché meritevole, quel lasso di tempo che hai notato è solo il normale 'tempo d'attesa', mentre successivamente è stato tolto dalla prima (e quindi non più scelto) per lasciare spazio agli articoli arrivati dopo il tuo: ti è chiaro adesso?Stiamo comunque pensando di eliminare quella scritta in quanto reca solo confusione...