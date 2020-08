"Sto scrivendo proprio ora dal mio matrimonio e invece di godermi quel momento incredibile devo farlo perché non posso evitarlo e lasciare tutto così. Anche se mia moglie è una giornalista, è anche una tifosa. Ha dato un’opinione come fanno tutti i fan perché voleva che facessimo meglio. Capiamo perfettamente ora che non avrebbe dovuto pubblicarlo sui social media perché è mia moglie. Ma non stava cercando di esprimere l’opinione di una giornalista sul tecnico. Stava semplicemente reagendo alla delusione come fan. Spero che voi capiate.” Con queste parole, pubblicate a suo dire addirittura durante il suo matrimonio, Oleksandr Zinchenko ha provato a mettere la parola fine alla polemica nata qualche giorno fa per le parole pronunciate da Vlada Sedan oggi moglie dell'esterno del Manchester City.



Vlada che è giornalista oltre che compagna di Zinchenko, aveva infatti criticato via social l'eliminazione dalla Champions League dei Citizens attaccando direttamente Guardiola: ​"In un momento così cruciale, fare un esperimento tattico è una delusione. Semplicemente non ho parole, perché per avere una formazione del genere… guarda i giocatori che ci sono al Manchester City in panchina. Letteralmente pochi club al mondo possono vantare riserve di questo valore".



Ora il tentativo di ricucire i rapporti. Ci riuscirà Zinchenko? Per ora si gode il matrimonio con la bellissima Vlada che noi vi mostriamo nella nostra gallery.