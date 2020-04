, attaccante della Fiorentina che nelle scorse settimane è risultato positivo al coronavirus, ha risposto ad alcune domande in esclusiva per Calciomercato.com, raccontandoci come procede la sua quarantena, gli allenamenti e i progetti per il futuro."E’ una situazione molto complicata, speriamo che tutto possa finire presto. Sono vicino alle famiglie di chi ha perso qualcuno, ma ci tengo anche a ringraziare tutte quelle persone che ogni giorno lavorano per combattere questa pandemia"."Continuiamo ad allenarci ogni giorno. I prof ci hanno inviato un programma personalizzato e cerchiamo di tenerci in forma, sperando di poter tornare presto ad allenarci tutti assieme. Sicuramente non è facile, anche perché alcuni di noi vivono in appartamento, ma cerchiamo di lavorare per farci trovare pronti. Il resto del giorno, più o meno come tutti, lo trascorro guardando qualche serie tv, piuttosto che giocando alla Playstation e parlando con la mia famiglia"."Degli stipendi stiamo discutendo con il club, sicuramente troveremo una soluzione che accontenti tutti. Per quanto riguarda il giocare in estate, per me l’unica cosa che conta è giocare con la tranquillità che tutto sia stato superato"."Sono molto legato a Firenze. La città è bellissima e i tifosi mi hanno accolto benissimo. Mi piacerebbe diventare un calciatore importante nella storia di questo importante club"."Per un attaccante tutti i gol sono bellissimi, però sicuramente, per importanza, metterei quello contro l’inter al Franchi. E’ stato bellissimo poter andare a esultare sotto la Fiesole. La mia esultanza l’ho presa da Memphis Depay, ma credo che la cambierò a breve. Soprattutto quando sono fuori casa, rischia di essere presa come una provocazione e non è assolutamente mia intenzione fare una cosa del genere"."Il numero 9 è uno dei numeri più pesanti nella storia Viola, certo che mi piacerebbe indossarlo. Sarebbe uno stimolo in più e anche un onore".