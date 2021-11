Meravigliosamente Vlahovic. Ieri sera al Franchi è andata in scena una sublime esibizione da parte dell’attaccante serbo. Due gran bei gol per abbattere il Millan, un assist per Saponara e anche un encomiabile lavoro per la squadra.Nemmeno per prendere la rincorsa. Firenze e la Fiorentina lo amano alla follia, Dusan ricambia con prestazioni da campione. Il suo desiderio è quello di onorare la maglia anche in quelli che sono gli ultimi mesi con i viola.Le grandi indiscrezioni sul futuro di Dusan sono partite da almeno un mese, cioè da quando Rocco Commisso lo ha ufficialmente messo sul mercato: "Vlahovic non vuole rinnovare. Allora lo vendo già a gennaio". Il telefono dell’agente Ristic non smette di suonare, il numero delle pretendenti aumenta domenica dopo domenica.Dopo i primi contatti con la società viola, sono arrivati anche quelli con l’entourage del giocatore. Che chiede un ingaggio da circa 6 milioni di euro a stagione. La Vecchia Signora sta provando ad anticipare i tempi già nella sessione di gennaio per prendere in contropiede le rivali inglesi. La partita a scacchi è appena iniziata, Cherubini attende la contromossa del presidente Commisso.