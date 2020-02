Il Milan e Zlatan Ibrahimovic, sono questi i prossimi obiettivi del gioiello della Fiorentina Dusan Vlahovic, che al termine della partita di domani sera chiederà la maglietta a quello che da sempre è il suo idolo. Ecco quanto ha dichiarato a La Gazzetta dello Sport: "Lui è un mito, lo amo. È la prima volta che gioco contro di lui, anzi, è la prima volta che lo vedo dal vivo. I miei amici i chiamavano Ibra perché come Zlatan camminavo con i piedi larghi, ma non era per imitare il mio mito. Mi veniva così, naturale. Io seguo il campione svedese da quando giocava nell’Inter. Poi, l’ho accompagnato da tifoso nella sua avventura al Barcellona e nell’esperienza americana. E ora il Milan".



Sull'intesa con Chiesa: "Io e Federico ci frequentiamo anche fuori dal campo. Insieme abbiamo creato un bel gruppetto di amici affiatati. Del Chiesa calciatore non saprei cosa dire rispetto a quello che tutti sanno. Basta vederlo in azione per capire quanto sia forte".



Su Iachini: "È un grande allenatore, un maestro. Quando trovi una persona così ti viene normale dare tutto in campo. Fare una corsa in più, lottare ancora di più su un pallone, sacrificarti in ogni momento della gara. Grazie a Iachini sto imparando tanto. Questo è un allenatore giusto per un giovane. Non quello che viene e ti dice. “Sei un fenomeno”. Io accetto qualsiasi consiglio e qualsiasi critica da parte di mister Iachini. L'esultanza? Ho deciso che lo cambierò visto che era stato male interpretato anche quando avevo segnato contro il Napoli e contro l’Inter. Voglio solo ribadire che non ho mai avuto l’intenzione di offendere i tifosi avversari".



Sul rinnovo: "Ho un accordo ancora lungo ma sarei molto felice di allungare il contratto con la Fiorentina. Adoro questa società, questa squadra, questi tifosi. A Firenze è tutto giusto per me".