Dusan Vlahovic si regala la Juventus. Oggi, nel giorno del suo 22esimo compleanno, l'attaccante serbo ormai ex Fiorentina è arrivato a Torino (accolto dall'entusiasmo dei suoi nuovi tifosi) per sottoporsi alle visite mediche prima di firmare il contratto col club bianconero.



Che lo acquista a titolo definitivo dalla Fiorentina per 70 milioni di euro più altri 5 milioni di bonus. Per lui è pronto un contratto fino a giugno 2026 da 7 milioni di euro netti all'anno più bonus. Ai suoi agenti va una commissione da 10 milioni di euro.