Dusan Vlahovic dalla Juventus all'Atletico Madrid? Secondo El Mundo Deportivo, l'assalto di mercato dei Colchoneros per l'attaccante serbo potrebbe partire già a gennaio. I bianconeri starebbero valutando il centrocampista argentino Rodrigo De Paul e l'attaccante Alvaro Morata, già alla Juve in due occasioni, come contropartite.