Si possono prendere in prestito le parole di Agatha Christie tra il derby e la partita di Champions col Villarreal, concedendo a Dusanquindi ancora una partita prima di puntare i riflettori su una sua condizione oggettivamente precaria. Perché l'effetto DV7 sul mondo Juve è stato devastante, in meglio:ha ricreato entusiasmo dentro e fuori dal campo, ha permesso a Max Allegri di avere il centravanti che prima mancava donando anche il coraggio per varare un tridente vero.Poi però dopo i gol con Udinese e Sassuolo è arrivato, all'interno comunque di una prestazione incoraggiante a livello collettivo.Un po' perché Bremer lo ha sovrastato sotto ogni punto di vista. Un po' perché esaurito l'effetto iniziale, sta venendo fuori la necessità di aver bisogno di tempo per inserirsi nel mondo Juve dopo il primissimo positivo impatto iniziale.La buona notizia per Vlahovic è che non dovrà più incrociare Bremer almeno fino alla prossima stagione: il difensore brasiliano lo aveva annullato in occasione di Toro-Fiorentina, lo ha rifatto anche nel derby. E ora al serbo non resta altro da fare che reagire immediatamente. Anche perché alla Juve non c'è tempo per sbagliare o prendere le misure con calma, almeno non ne ha lui.Subito decisivo con l'Udinese, anche con il Sassuolo nonostante una prova ben più opaca, poi è arrivata la prima mezza stecca e infine quella totale.“Ha fatto fatica perché è un giocatore che è molto bravo ma deve imparare, come tutti. Doveva portare Bremer in giro per il campo e non l'ha fatto, soprattutto nel primo tempo era in difficoltà. Arriva da una squadra che giocava 1 partita a settimana, un po' l'entusiasmo un po' la voglia di fare stasera era più appannato, come era appannato anche contro l'Atalanta, ma è normale. C'è un percorso di crescita, uno si deve abituare una volta ogni 3 giorni, non si può sempre giocare di forza per 95 minuti ma con pulizia tecnica, cose che servono per giocare in una grande squadra”la difesa d'ufficio di Max Allegri non manca mai, il ritornello sul tempo però non può valere perTrascinandola per centrare la zona Champions e andare il più avanti possibile in Europa.