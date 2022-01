con un'altra clamorosa operazione di mercato che potrebbe portare alla corte di Massimiliano Allegri il miglior centravanti della Serie A. A distanza di un anno e mezzo dall'arrivo dell'esterno della Nazionale, il club bianconero si appresta a pescare di nuovo da Rocco Commisso e leLa prossima estate infatti,, da raggiungere anche senza uno dei suoi migliori calciatori.- Nelle valutazioni fatte dalla dirigenza bianconera per imprimere un'accelerazione sul fronte Vlahovic,, costretto ad uno stop non inferiore ai 7 mesi. Il rischio di non riuscire a coronare l'inseguimento all'obiettivo minimo del quarto posto ha evidenziato l'esigenza di acquistare quel tipo di calciatore che possa colmare le lacune offensive della formazione di Allegri.per questo scenario.Gli eventuali 70 milioni per Vlahovic, i 40 garantiti dal riscatto di Chiesa (che informalmente le due società avrebbero concordato a prescindere con una sorta di gentlemen agreement) porterebbero in un colpo solo 110 milioni di euro mal contati nelle casse di Commisso, che non a caso ha iniziato a muoversi con largo anticipo per rinforzare adeguatamente la squadra. Le operazioni già concluse con gli arrivi di Ikoné e Piatek, la trattativa in piedi col Basilea per Cabral, sono la dimostrazione fattiva che il sempre più avviato doppio affare sull'asse Firenze-Torino stia già producendo i suoi primi effetti. Un altro affare destinato ad infiammare la tifoseria Fiorentina, ma che verosimilmente fa comodo a tutti.