L'ex calciatore rossonero Roberto Donadoni dice la sua sul mercato del Milan in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Tomori sta facendo cose egregie. Quando si acquista un giocatore a certe cifre vanno valutate molte componenti, ma per quello che vedo è un ottimo profilo. La proprietà ha deciso di ricostruire imboccando la strada dei giovani di talento. Se ogni anno aggiungeranno due-tre elementi di prospettiva, come è stato fatto finora, Pioli si ritroverà tra le mani un gruppo dal potenziale altissimo. Vlahovic è uno dei giovani più interessanti del nostro campionato, ha grandi margini di crescita. Sì, è un target da Milan".