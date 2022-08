Tutti i titoli che riguardano la nuovache sta nascendo sono dedicati all’infortunatocon le varie ipotesi sul suo rientro, agli altri due grandi acquistie ache potrebbe raggiungerli nei prossimi giorni. Poco spazio, invece, all’uomo che più di loro potrebbe fare la differenza, perché alla fine sono i goleador che decidono le partite., che in questi giorni di calcio mercato e non ancora giocato, almeno a livello ufficiale, ha soltanto il torto di non essere un volto nuovo. In realtà, però, per certi versi, nuovo lo è anche lui, perché quella che sta per incominciare sarà la sua prima stagione intera con la maglia della Juventus. Un vantaggio per lui e per Allegri che non ha bisogno di scoprirlo da vicino, ma al tempo stesso ancheArrivato alla Juventus il giorno del suo ventiduesimo compleanno, il 28 gennaio scorso, nella sua prima mezza stagione bianconera ha segnato, che non sono bastati però per rilanciare la squadra di Allegri in zona scudetto. Nessuno può addebitargli colpe per questo, perché la Juventus era partita troppo male per recuperare e poi, anche se può sembrare strano, Vlahovic ha avuto meno palle gol a disposizione che nella, dove fin lì aveva segnato, alla fine soltanto 3 meno del capocannoniere Ciro Immobile. Numeri a parte,. Lo dimostra il fatto che appena arrivato alla Juventusall’inizio della stagione.E il discorso vale anche per quella che sta per incominciare, perché lui che si sente un centravanti vero, senza il minimo timore di essere paragonato ai grandi del passato. Da vero centravanti e goleador, che gode della stima di Allegri, oggi nella tradizionale partitella in famiglia a Villar Perosa ha l’occasione di firmare il suo primo gol stagionale perché fin qui, anche per colpa della, è ancora a quota zero. Nulla di grave, perché, che sicuramente lo metterà nelle condizioni ideali per fare ancora meglio dell’anno scorso.. Perché è vero che nessuno vince da solo, ma lui ha già dimostrato di assumersi tutte le responsabilità. E chi ha sempre segnato, sia in Nazionale sia nella Fiorentina, non può fermarsi adesso nella Juventus.Del resto uno che di calcio e di giovani se ne intende, come, non ebbe alcun dubbio nel 2017 quando lo portò alla Fiorentina e un altro esperto di giovani, come, gli affidò subito una maglia da titolare due stagioni fa quando aveva soltanto vent’anni. Una fiducia ampiamente ricambiata, tanto è vero che la Juventus ha bruciato tutti nel mercato di gennaio, che nel suo caso non è stato di riparazione, bensì di ricostruzione., perché tra tanti punti interrogativi lui è una delle poche certezze della Juventus, tanto è vero che si cerca soltanto il suo “vice” per la panchina e non una sua alternativa in campo. Il centravanti c’è già con tanto di targa ufficiale: la numero 9. Ora mancano soltanto i suoi gol.. L’anno di Vlahovic che tra l’altro ha il vantaggio di essere più giovane di tutti i suoi concorrenti, da Immobile a Giroud, da Lukaku a Lautaro, da Abraham a Osimhen. E quindi riflettori puntati su di lui, il goleador in più della Juventus.