Uscito dai Mondiali ai gironi con la sua Serbia, l’attuale attaccante della Juventus Dusan Vlahovic potrà godere di ancora qualche giorno di vacanza prima di tornare alla Continassa per riprendere gli allenamenti in vista del 2023. Quest’oggi però l’attaccante classe 2000 è stato contattato dal portale russo Match Tv, che lo ha interrogato sulle potenzialità dell’ez compagno alla Fiorentina Aleksandr Kokorin. Queste le sue dichiarazioni:



“Kokorin è un tipo simpatico. È stato fantastico giocare con lui nella stessa squadra. Gli auguro buona fortuna. Starà bene, attualmente è in prestito a Cipro. Sono sicuro che tutto andrà meglio per lui e avrà grandi soddisfazioni”.



Ha anche commentato le parole dell’attaccante russo, che affermava di essere più forte dello stesso Vlahovic in allenamento: “Potrebbe essere stato più forte di me in allenamento, ma sono ancora giovane, ho tempo per crescere"