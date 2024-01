Vlahovic firma il sorpasso momentaneo della Juventus, nelle quote si accende il duello scudetto con l'Inter

Seconda doppietta consecutiva e quinto gol nelle ultime tre di campionato per Dusan Vlahovic, assoluto trascinatore di una Juventus in grande spolvero. Dopo la vittoria di Lecce - quinta consecutiva - l'ipotesi scudetto dei bianconeri si gioca a 2,75. La Vecchia Signora, sfruttando l'impegno in Supercoppa dell'Inter, ha operato il momentaneo sorpasso in testa alla classifica, che ora la vede guidare con 52 punti. I nerazzurri di Simone Inzaghi, che recupereranno il match con l'Atalanta il 28 febbraio, restano tuttavia i favoriti nelle quote per il titolo, proposto a 1,25. Si accende, dunque, il duello tricolore, in attesa dell'attesissimo scontro diretto in programma il 4 febbraio a San Siro.