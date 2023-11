Mancano poche ore ae dopo le dichiarazioni diin sostegno alle vittime dell'alluvione, arrivano anche quelle di un ex di lusso, ossia Dusan Vlahovic, che non ha dimenticato il passato in Toscana con la maglia viola. Tramite le sue Instagram stories, il serbo ha pubblicato una foto delle zone alluvionate con l'emoticon delle mani giunte e un cuore. Un gesto che va oltre la rivalità sportiva.