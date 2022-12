La delusione per l'eliminazione dai Mondiali, senza nemmeno una vittoria e con un coinvolgimento personale tutt'altro che esaltante, non toglie a Dusan Vlahovic la voglia di parlare di Juventus, tra gli obiettivi per la seconda parte di stagione e gli ultimi sviluppi sull'inchiesta che ha toccato i massimi vertici societari. Queste le sue parole a La Gazzetta dello Sport: "Vediamo ora quando torno in Italia, non ho capito bene che cosa sia successo. Mi ha fatto grandissimo piacere avere Andrea Agnelli come presidente. Preoccupazioni? Io sono un calciatore, sono concentrato sul campo; ne abbiamo parlato. Mi hanno detto quello che è successo e avevo letto sui giornali".



Sulla rimonta scudetto: "Noi giochiamo partita per partita, siamo a 10 punti dal Napoli che gioca un grandissimo calcio ma la Juve non molla mai. Lotteremo fino alla fine. Le mie condizioni? Sto bene, il dolore è diminuito tanto ma è presente ancora. Mi sento molto meglio, la sostituzione è stata una scelta del mister. Non è stato facile ma sto bene".