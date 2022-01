Accordo raggiunto tra il club bianconero e gli agenti dell'attaccante serbo., in questi ultimi giorni i contatti tra i club sono serviti per trovare una quadra anche sulla dilazione del pagamento e in attesa dei comunicati ufficiali non è da escludere che per ottenere una rateizzazione (tre anni) maggiore i bianconeri abbiano proposto dei bonus supplementari. Erano dettagli, appunto, anche se fondamentali., anche perché proprio nel pomeriggio di oggi è giunta pure la fumata bianca tanto attesa pure sul fronte agenti del calciatore: intesa sull'ingaggio c'era già da tempo, è stato necessario limare di nuovo la voce delle famose commissioni. Tutto fatto intanto,Ricapitolando. Cosa mancava? L'accordo con la Fiorentina sulla modalità di pagamento: trovato. Poi quello finale con Darko Ristic e i suoi, trovato probabilmente già prima che l'agente lasciasse Belgrado per arrivare alla Continassa: clima di festa, incontro piuttosto rapido nel pomeriggio, l'entourage al gran completo a Torino ha accompagnato le ultime battute di un affare fatto. Che porterà. E ora manca davvero solo una cosa: il tampone negativo di Vlahovic per procedere con visite e firme. Venerdì 28 gennaio è il compleanno di Dusan, niente male come regalo di compleanno.