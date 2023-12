Appuntamento prima di Natale. I dirigenti della Juventus convocano l'agente di Dusan Vlahovic per portare avanti la trattativa per il rinnovo del suo contratto, in scadenza a giugno 2026. Acquistato dalla Fiorentina per quasi 80 milioni di euro a gennaio 2022, l'attaccante serbo classe 2000 ha uno stipendio tra i più alti della rosa e soprattutto a salire: è partito da 7 milioni di euro netti all'anno, ma nell'ultima stagione (2025/26) supererà i 10 milioni tra incrementi e bonus. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, l'idea di Giuntoli è di proporre al giocatore di allungare l'attuale contratto di un anno per abbassare la cifra dell'ammortamento annuale e per spalmare su una stagione in più una parte dei bonus "facili". L'agente di Vlahovic ha aperto la porta alla Juventus e adesso le parti sono al lavoro per trovare il miglior compromesso possibile.