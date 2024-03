Vlahovic-Juventus, la trattativa per il rinnovo continua: blitz dell'agente Ristic a Torino

Darko Ristic a Torino. Di per sé, questo fatto, potrebbe anche non rappresentare notizia. D'altronde un giocatore come Dusan Vlahovic va seguito e coccolato dal proprio agente, il rapporto tra i due è solido e di reciproco affetto oltre che di fiducia e stima. Però in una fase come questa, la semplice presenza di Ristic a Torino non può che rimandare a quella trattativa per il rinnovo di contratto che dovrà arrivare a conclusione entro la fine della stagione. Almeno dal punto di vista della Juventus, perché la fretta sembra tutta del club bianconero a tale proposito: la scadenza è fissata al 30 giugno 2026, teoricamente ci sarebbero e ci sono ben altre urgenze rispetto a quella del centravanti serbo, da Federico Chiesa in poi. Ma l'ingaggio di Vlahovic, già oggi il più alto al lordo delle tasse, è destinato a salire ulteriormente con lo scoccare della mezzanotte del 1° luglio andando a sfondare abbondantemente il muro dei 20 milioni. Troppi, anche se concordati appena due anni fa quando la vecchia dirigenza della Juventus era andata all-in per convincere Vlahovic e la Fiorentina. Troppi, anche se Dusan ora ha finalmente conquistato quel ruolo di leader totale della formazione bianconera. Comunque troppi.



LA TRATTATIVA – Non è stato questo il blitz per segnare la svolta nella trattativa, che è iniziata da tempo ma che ancora vede lontana la fine. I contatti sono continui, per ora servono a confermare la volontà di Vlahovic di restare o quantomeno di valutare la proposta della Juve, così come per ribadire l'intenzione di club di mantenere il centravanti serbo al centro del proprio progetto. A patto, però, che accetti di rivedere quell'accordo: al vaglio un abbassamento della somma totale, magari attraverso la rimodulazione con bonus a obiettivo, allungare la durata poi consentirebbe anche di spalmare la quota annuale di ammortamento a bilancio. Si parla di soldi dunque, anche o soprattutto. Ma non soltanto, perché è il progetto a interessare Vlahovic più di ogni altra cosa: il nome dell'allenatore, la composizione della rosa, i tempi previsti prima di tornare a lottare per davvero per provare a vincere qualcosa. Allora appuntamento a fine stagione per fare sul serio, nel frattempo i contatti continuano. E pure le visite di Ristic: da Torino passa spesso, mai per caso.