Al termine del 3-0 sullo Spezia, Dusan Vlahovic ha parlato a Sky Sport: "Sapevamo che questa partita valeva tanto, ci siamo preparati al massimo per portare a casa i tre punti. Era fondamentale per noi, dico grazie a tutti i compagni e al mister, gli faccio i complimenti per questa partita. Ora è importante avere continuità, dobbiamo stringere i denti e continuare così. Ora abbiamo una partita molto tosta (a Udine, ndr), dobbiamo dare tutto. Abbiamo dimostrato che siamo una squadra, possiamo fare tanto. Non posso descrivere a parole ciò che devo a Prandelli, mi ha dato fiducia in un momento che non era buono per me. Sto lavorando per diventare ancora più forte.